Per sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale va coltivata quella naturale

potenziare la nostra intelligenza naturale, quella capacità di discernimento, empatia e creatività che nessuna macchina potrà mai replicare appieno. Solo coltivando queste qualità possiamo davvero sfruttare al massimo le potenzialità dell’innovazione tecnologica, trasformando le sfide in opportunità, e arricchendo il nostro cammino di significato e valore.

Tutti conoscono, credo, le parole rivolte da Gesù a coloro che non sono stati capaci di far fruttare i talenti ricevuti: "A chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha". Enigmatiche e dure quanto si vuole, queste parole esortano a non perdere mai di vista ciò che nella vita conta per davvero, quindi a coltivare la saggezza che ci consente di fare il nostro meglio nelle situazioni più diverse, ad avere fiducia, a tenere la mente sveglia di fronte alla realtà, tanto più questa è complessa, a non accontentarsi e, soprattutto, ad avere fede: la prospettiva che ne illumina il senso più vero e più profondo.

