Il tariffario delle tangenti nelle carte dell' inchiesta | Solo una variante? Tremila euro

Nel cuore di un’intricata rete di corruzione, emerge un tariffario sorprendente: solo una variante di tremila euro. Una lobby o forse una cerchia ristretta, in cui l’ingresso avviene sotto giuramento di fedeltà assoluta. Un “sistema annoso e diffusivo di corruttela” come sottolineato dal gip Angelo Zizzari, che rammenta come questa rete abbia radici profonde e ramificazioni inquietanti, minando le fondamenta della trasparenza e della legalità.

Una lobby, una?cerchia? in cui entrare sotto giuramento di assoluta fedeltà. Un «sistema annoso e diffusivo di corruttela» secondo il gip Angelo Zizzari che rileva un.

