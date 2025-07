Piazza Carducci | Si è perso l’equilibrio

Piazza Carducci, cuore pulsante della città, sta vivendo un momento di crisi e confusione. La mancanza di una progettualità chiara da parte dell’amministrazione comunale ha portato a situazioni di tensione tra diversi utenti, come dimostrato dall’episodio di occupazione del suolo pubblico tra attività commerciali e compagnie teatrali. Il Pd denuncia questa frammentazione e chiede interventi concreti, affinché la piazza torni a essere un esempio di armonia e convivialità per tutti i cittadini.

"Non c’è progettualità per piazza Carducci da parte dell’amministrazione comunale, soprattutto quando è chiamata ad affrontare situazioni che palesano necessità divergenti tra i vari fruitori degli spazi pubblici". Il Pd va alla carica dopo il recente episodio di occupazione suolo pubblico tra due ’contendenti’, da parte un’attività e dall’altra una compagnia teatrale. "I cittadini – rimarca il Pd – grazie all’estesa pedonalizzazione progettata ed attuata delle precedenti amministrazioni, si erano abituati a considerare piazza Carducci uno spazio decoroso ed elegante, un punto d’incontro che incarnava l’identità e la tradizione seravezzina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piazza Carducci: "Si è perso l’equilibrio"

