Francia v Inghilterra | formazione statistiche e anteprima

Domani sera, a Zurigo, si svelerà una sfida epica tra Francia e Inghilterra, due formazioni pronte a dimostrare il loro valore in questa fase cruciale. Con un gruppo difficile alle spalle, le leonesse britanniche puntano a partire con il piede giusto, mentre la Francia si prepara a difendere il suo prestigio europeo. Un match imperdibile che promette emozioni, colpi di scena e tanta adrenalina: scopriamo insieme tutte le anticipazioni e le statistiche più interessanti.

2025-07-04 17:14:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Anteprima per Francia V Inghilterra. L’Inghilterra apri la difesa della loro corona europea contro la Francia domani sera. Le leonesse sono state collocate in un gruppo duro che contiene anche Paesi Bassi e Galles e cercheranno di iniziare a un forte inizio a Zurigo. Certamente non sarà facile, tuttavia, contro una squadra francese che non ha perso una partita a gironi all’Euro dal 2009. Le squadre si sono incontrate in qualifica sia con la registrazione di una vittoria per 2-1 che con l’esperienza, il terzino dell’Inghilterra Lucy Bronze sa che la squadra di Sarina Wiegman deve essere al meglio fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com