Ponte al Mulino La Provincia | | Attendere

In un clima di attesa e speranza, la provincia di Prato torna a discutere sulla viabilità del Ponte a Mulino a Poggio a Caiano. La recente seduta straordinaria del consiglio provinciale, approvata dalla maggioranza di centrosinistra, ha segnato un passo importante verso una soluzione condivisa. La questione, al confine tra le province di Prato e Firenze, si configura come un nodo cruciale per migliorare la mobilità locale. Resta da capire quali saranno le prossime mosse per tradurre in realtà questa richiesta di modifica.

In Provincia si torna a discutere della viabilità sul Ponte a Mulino a Poggio a Caiano. Giovedì scorso si è riunita la seduta straordinaria del consiglio provinciale di Prato ed è stato approvato dalla maggioranza di centrosinistra il documento che riguarda la richiesta di modifica della viabilità sul ponte, che si trova al confine tra la provincia di Prato e quella di Firenze. Il consiglio provinciale ha ribadito la posizione già espressa dal presidente Simone Calamai in incontri precedenti con l’amministrazione comunale: attendere, almeno fino al momento del pronunciamento del Consiglio di Stato, nell’effettuare qualsiasi tipo di intervento sulla viabilità, pronunciamento che avverrà a seguito del ricorso che il Comune di Poggio a Caiano ha presentato rispetto alla sentenza del Tar che ha annullato l’ordinanza comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte al Mulino. La Provincia:: "Attendere"

In questa notizia si parla di: ponte - provincia - mulino - attendere

Incontro del comitato Sp 64 in Provincia: "No al ponte a Roccamorice, sì alla valorizzazione dell'arteria esistente" - Si è svolto mercoledì 14 maggio l'incontro del comitato SP 64, presieduto da Francesco Palumbo, che ha ribadito il proprio forte "no" al ponte Celestino V, un'opera progettata per collegare Lettomanoppello a Roccamorice.

Ponte al Mulino. La Provincia:: Attendere; Ponte al Molino, sì al doppio senso. Arrivato il nulla osta della Provincia; Ponte al Mulino, Pd Prato: Il Comune di Poggio a Caiano non faccia forzature.

Ponte al Mulino, c’è l’ok congelato: "Ora tocca alla Sovrintendenza" - la Nazione - Ponte al Mulino, c’è l’ok congelato: "Ora tocca alla Sovrintendenza" Nulla osta di Provincia e Comune di Prato al cambio di viabilità. lanazione.it scrive

Ponte al Mulino. Il Pd: "Evitare le forzature" - la Nazione - Il Pd pratese invita il Comune di Poggio a Caiano alla prudenza sulla riapertura di ponte al Molino. lanazione.it scrive