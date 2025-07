Lavoro nero in cantiere Sette su otto irregolari

Un allarmante esempio di illegalità nel settore edile: a Terricciola, sette su otto lavoratori sono risultati irregolari, raggiungendo un incredibile 87,5% di manodopera in nero. Una situazione che mette in luce le criticità e i rischi di un mercato del lavoro poco controllato. La sospensione dell’impresa e l’intervento delle forze dell’ordine sono un monito urgente per tutelare legalità e sicurezza sul lavoro. Il fenomeno richiede interventi decisi per garantire condizioni eguali e sicure per tutti.

TERRICCIOLA Sette lavoratori su otto a nero. Una sorta di record negativo per un’ impresa edile che nei giorni scorsi era impegnata in un cantiere a Terricciola e che dal pomeriggio di giovedì è stata sospesa dopo l’intervento dei carabinieri delle stazioni di Terricciola e Peccioli e del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Pisa. Sette su otto irregolari nel cantiere pari a una percentuale dell’87,5% dell’intera forza lavoro. Il responsabile dell’impresa è stato denunciato alla procura della repubblica di Pisa. La ditta multata con una serie di sanzioni per oltre 18mila euro. I controlli dei carabinieri di Terricciola e Peccioli e del Nil sono scattate nel pomeriggio di giovedì come uno dei tanti interventi simili che l’Arma effettua sui cantieri edili della provincia ormai da tempo, finalizzati a garantire l’osservanza delle normative sulla sicurezza nei cantieri e a contrastare il lavoro sommerso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavoro nero in cantiere. Sette su otto irregolari

