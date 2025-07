Fine vita l’ex primario Malacarne | Proposta di legge che fa orrore

Le parole di Paolo Malacarne scuotono: il suo sdegno verso la proposta di legge sul fine vita evidenzia quanto siano profonde le ferite di un sistema che, a suo avviso, si rivolge con cattiveria e accanimento contro persone vulnerabili. Un grido di allarme che invita a riflettere sui limiti etici e umani di una normativa che rischia di tradire i valori fondamentali di compassione e rispetto per chi affronta la sofferenza.

"Senza entrare in considerazioni politiche o giuridiche, solo leggendo la proposta di legge sul fine vita, da medico inorridisco e chiedo: perchĂ© tanta cattiveria e accanimento verso le persone malate?". Parole pesanti quelle di Paolo Malacarne, ex primario del reparto di rianmazione dell’ospedale di Cisanello che ha seguito il primo paziente che ha scelto il suicidio assistito in Toscana, commentando il disegno di legge sul fine vita che è stato approvato in commissione Giustizia e SanitĂ . Il provvedimento, passato coi voti del centrodestra, sarĂ adottato come testo base per la discussione in Senato il 17 luglio e ha tra i punti piĂą discussi l’esclusione del Sistema sanitario nazionale dalle future procedure di suicidio assistito: "Il personale in servizio, le strumentazioni e i famaci di cui dispone a qualsiasi titolo il Ssn non possono essere impiegati al fine della agevolazione del proposito di fine vita". 🔗 Leggi su Lanazione.it