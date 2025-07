I progetti per la costa a Bari bando da 3 milioni e hub ittico | Deve nascere una comunità

I progetti per la costa di Bari si fanno strada con entusiasmo, con un bando da 3 milioni di euro e la nascita di un innovativo hub ittico. Presentate ieri due misure concrete della strategia cittadina per l’economia del mare, un settore su cui l’amministrazione del sindaco Vito Leccese ha puntato fin dagli albori. Questi interventi promettono di trasformare Bari in un polo dinamico e sostenibile, rafforzando il legame tra comunità e patrimonio marittimo.

Presentate ieri due misure concrete della strategia cittadina per l?economia del mare. Un asset su cui l?amministrazione del sindaco di Bari Vito Leccese ha puntato fin da subito,.

