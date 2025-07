Omar Zin ucciso da un’orsa in Romania la sorella | Non la stava filmando la sua morte è stata una fatalità

Una tragica fatalità ha sconvolto Ferno e la comunità del Varesotto: Omar Zin, 49enne motociclista originario di Ferno, è stato ucciso da un’orsa in Romania. La sua morte, che ha scioccato amici e familiari, non è stata documentata da una ripresa della sorella, ma è avvenuta in modo improvviso e inatteso. La sua scomparsa ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di valorizzare ogni momento.

Ferno (Varese), 5 luglio 2025 – Omar Zin, 49 anni, il motociclista morto tragicamente in Romania aggredito da un’orsa, era nato, cresciuto e vissuto a Ferno, prima di trasferirsi alcuni anni fa a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, due dei comuni su cui sorge Malpensa. Dipendente aeroportuale di Sea, era molto conosciuto nel paese natale dove per molti anni la mamma Domenica aveva gestito il Caffè Roma, nel centro storico, mentre oggi la sorella Barbara è titolare di una gelateria. I familiari, il papà Paolo, la sorella Barbara, hanno avuto notizia di quanto accaduto intorno alle 13 di giovedì, tramite una comunicazione non ufficiale della quale chiedevano conferma all’Ambasciata in Romania e alla Farnesina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omar Zin ucciso da un’orsa in Romania, la sorella: “Non la stava filmando, la sua morte è stata una fatalità”

