Visite guidate e aperitivi da sogno al Castello Aghinolfi

Scopri il fascino senza tempo del Castello Aghinolfi a Montignoso, ora aperto alle visite guidate e agli aperitivi da sogno. Gestito dall’Istituto Valorizzazione Castelli, il castello si trasforma in un’incantevole cornice per eventi, degustazioni e convivialità . Con la passione di Andrea Rovai e Nicola Gianfranceschi, il punto ristoro diventa un luogo di emozioni e scoperta. A luglio, preparati a vivere esperienze indimenticabili che valorizzano il territorio e la sua cultura.

I cancelli del Castello Aghinolfi a Montignoso gestito dall’Istituto valorizzazione castelli, da oggi aprono alle visite guidate e alle serate conviviali. Alla gestione del punto ristoro l’artista ceramista Andrea Rovai e il marito Nicola Gianfranceschi. Lì nel 2012 si erano conosciuti come dipendenti per poi celebrare le nozze nel 2022. "La nostra intenzione è quella di promuovere il territorio con proposte enogastronomiche ed eventi. A luglio dello scorso anno uscì il bando per la gestione: il 3 agosto eravamo giĂ operativi", spiega Rovai. L’apertura prevista per maggio è stata slittata per motivi tecnici, nei mesi di luglio e agosto l’orario sarĂ , da martedì a domenica, dalle 18 a mezzanotte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Visite guidate e aperitivi da sogno al Castello Aghinolfi

In questa notizia si parla di: visite - guidate - castello - aghinolfi

Palazzo Reale e Villa Pignatelli, aperture serali e visite guidate al laboratorio di restauro della reggia - Sabato 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Palazzo Reale di Napoli e il Museo di Villa Pignatelli offrono aperture serali straordinarie.

Ultimi appuntamenti di questa sessione di giugno del Festival MutaMenti; Massa e Carrara, nei luoghi dove le pietre disegnano storie; Castello e misteri Il passaggio segreto c’è?.

Su il sipario al castello. L’Aghinolfi è pronto per la riapertura. Un bando per il ristoro - la Nazione - L’Aghinolfi è pronto per la riapertura. Come scrive lanazione.it

Castello di Torrechiara: visite guidate da non perdere - Immerso nei vigneti dell’Appennino parmense, il castello è anche sede di eventi culturali, mostre e visite guidate che ne valorizzano l’importanza storica e artistica. Da villegiardini.it