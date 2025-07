Caldo oggi 20 città da bollino rosso Temporali dal week-end

Il caldo record colpisce tutto il Paese, con oltre venti bollini rossi e condizioni estreme che mettono a dura prova lavoratori e cittadini. Tra incendi devastanti in Creta e ondate di calore insopportabili, l’estate si fa sempre più intensa. Tuttavia, il week-end porta un cambiamento: temperature in discesa e temporali improvvisi. Eventi locali difficili da prevedere, che però potrebbero essere...

Oggi 20 bollini rossi. Lavoro rovente nelle fabbriche a Nord e per i braccianti al Sud. Sì alla cig oltre 35 gradi anche percepiti. In Spagna oltre 100 morti da sabato. L'isola di Creta assediata dagli incendi alimentati dal forte vento, 5mila tra abitanti e turisti costretti a scappare. Cambiano le condizioni nel fine settimana: cala la temperatura e arrivano i temporali. Eventi localizzati difficili da prevedere, che però potrebbero essere anche molto intensi.

