Come Custodire il Creato Don Briziarelli | Approccio integrato

Prendersi cura e curare il Creato. Intorno a questo concetto si è sviluppato l’incontro promosso da Tsa Trasimeno servizi ambientali alla rocca medievale di Passignano sul Trasimeno, nell’ambito del Festival dei tramonti. Il dialogo, a cui hanno partecipato don Marco Briziarelli, direttore della Caritas della Diocesi di Perugia-Città della Pieve, e Alessio Lutazi, consigliere delegato di Tsa, ha preso spunto dell’enciclica “ Laudato Si “ di papa Francesco, un testo che ha dieci anni, ma che continua a denotare, è stato sottolineato, sia la sua attualità che la sua urgenza. Lo spunto è stato l’occasione per riflettere su quello che si può fare nel quotidiano nell’ottica della sostenibilità; una sostenibilità che deve essere integrale e integrata, che abbraccia l’ambiente, con l’educazione al rispetto e con le misure pratiche che può mettere in campo un’azienda come Tsa, ma anche il vivere condiviso, la collettività con le sue debolezze a cui, ha sottolineato don Marco, non può fare fronte solo il terzo settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it