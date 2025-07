Alla scoperta del supercomputer al servizio del clima europeo e globale

Alla scoperta di Lumi, il supercomputer che mette in prima linea l’Europa nella battaglia contro il cambiamento climatico. Situato nel cuore della Finlandia, tra foreste e fiumi ghiacciati, questo potente strumento tecnologico rappresenta un rivoluzionario alleato per analizzare e prevedere le sfide ambientali globali. Noi ci siamo stati, in occasione di uno dei meeting dei digital ambassador della DG ...

Nel cuore della Finlandia, in un’ex cartiera trasformata in hub tecnologico, si trova uno dei supercomputer più potenti al mondo. Kajaani, cittadina finlandese affacciata su fiumi ghiacciati e immersa in foreste boreali, ospita Lumi, uno dei progetti più ambiziosi dell’Unione europea, nato per combattere l’emergenza climatica con il linguaggio della simulazione. Noi ci siamo stati, in occasione di uno dei meeting dei digital ambassador della DG Connect della Commissione europea, e quel che abbiamo trovato non è solo una macchina straordinaria, ma una visione concreta e tangibile di che cosa significhi mettere l’innovazione tecnologica al servizio dell’ambiente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Alla scoperta del supercomputer al servizio del clima europeo (e globale)

