schlein congela il pd ma si avvicina la resa dei conti con i riformisti

La Direzione del Partito democratico non si terrà prima del 20 luglio, cioè, tanto per capirci, a un mese e mezzo dai referendum che malgrado tutte le capriole dialettiche e contabili hanno costituito una sconfitta sonora. Mentre la politica viaggia da un capo all'altro del mondo in due secondi, è un tempo irragionevolmente lungo. Tra l'altro, non c'è bisogno di spiegarlo, la situazione internazionale richiederebbe un punto fermo nell'analisi e nelle decisioni da prendere. Se l'idea del gruppo dirigente e del presidente del partito Stefano Bonaccini è quella di diluire i tempi puntando a una riunione balneare è probabile che facciano male i conti.