Il disegno di legge della maggioranza sul fine vita è ignobile e grottesco

Il disegno di legge sulla fine vita proposto dalla maggioranza rappresenta un passo indietro grave e inquietante. Questa proposta riflette una cultura bioetica che pare ancorata a visioni obsolete e decisionistiche, lontane dai valori di rispetto e dignit√† che dovrebbero guidare la nostra societ√†. √ą ora di riscoprire un approccio pi√Ļ umano e civile, affinch√© il dibattito sul fine vita si basi sulla compassione e sulla tutela dei diritti di ogni individuo.

La cultura bioetica della destra italiana è rimasta quella di Silvio Berlusconi che, se non si fosse opposto Giorgio Napolitano, avrebbe fatto un decreto legge per mandare i carabinieri a «salvare Eluana Englaro», perché «potrebbe ancora generare un figlio» (era in stato vegetativo da diciassette anni), e dei suoi volenterosi aiutanti di campo in Parlamento, che quando Eluana morì accusarono la famiglia e la giustizia italiana di averla ammazzata. Da una destra fanatica e imbrogliona, che sul tema (e non solo) da allora è pure peggiorata, non ci si poteva attendere che sul disegno di legge sul fine vita, chiamato a dare tardiva attuazione ai principi stabiliti nel 2019 dalla Corte Costituzionale, facesse un lavoro meno sporco di quello presentato in settimana presso le commissioni Giustizia e Sanità del Senato.

