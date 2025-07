Ascensori fermi e topi Disagi nelle case Arte

Un ascensore fermo da un mese, rami e sfalci abbandonati nel cortile e topi che attraversano le case: questa è la realtà di Romito in via Calesana, un quartiere che chiede attenzione. Le cinque palazzine, con oltre sessanta appartamenti, molte delle quali vuote da decenni, sono il simbolo di un’area dimenticata. La protesta dei residenti si fa sentire forte e chiara: è ora di intervenire e restituire dignità a queste abitazioni.

Ascensori fermi da un mese, sfalci secchi abbandonati nel cortile, rami che sfiorano le finestre delle palazzine. Si leva la protesta a Romito in via Calesana nelle case di Arte. Cinque palazzine per sessanta appartamenti di cui almeno sei sfitti da decenni a fronte di una richiesta di abitazioni sempre impellente. Alcuni residenti hanno messo in atto una protesta pubblica perchè si sentono abbandonati. "Un ascensore è fermo da un mese – racconta Claudio Gravina – era stato fatto un intervento dopo venticinque giorni di interruzione e adesso è di nuovo fermo, stessa situazione per l'altro ascensore.

