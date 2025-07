Juventus a Jonathan David una delle caramelle del mercato

Juventus si prepara a regalare spettacolo con l'acquisizione di Jonathan David, uno dei talenti più desiderati sul mercato. Dopo un arrivo in grande stile a Malpensa e una breve corsa verso Torino, il club bianconero ha ufficializzato l'accordo con il giovane canadese, confermando la volontà di rinforzare ulteriormente la rosa. Questa mossa strategica promette di infiammare i tifosi e rilanciare le ambizioni della squadra. Prepariamoci a vedere David protagonista sulla scena europea!

2025-07-05 00:16:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Era una questione di tempo. IL Juventus reso ufficiale la firma di Jonathan David Nel pomeriggio di oggi. I “Bianconeri” sono realizzati con uno dei Agenti liberi più ambiti del mercato della firma. Il canadese è arrivato a Malpensa, a Milano, questa mattina e poi viaggiava a Torino e formalizza la tua firma. L’attaccante ha superato con successo l’esame medico e successivamente ha timbrato la sua firma che collega la “Juve” per Cinque stagioni, Fino al 30 giugno 2030. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: juventus - jonathan - david - mercato

Juventus, si fa sul serio per Jonathan David - La Juventus accelera per Jonathan David, il giovane attaccante canadese in scadenza con il Lille. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, è pronto a negoziare con gli agenti per assicurarsi il talento e rinforzare l’attacco della squadra.

ULTIM'ORA MERCATO #Juventus, ufficiale l'arrivo di Jonathan David Ha firmato un contratto fino al 2030 #SkySport #SkyCalciomercato Vai su X

Presto il nuovo volto dell'attacco bianconero A Torino è prono a sbarcare Jonathan David È il colpo giusto per il mercato della Juventus Vai su Facebook

Juventus, il nuovo bomber è David: c'è la firma, commissioni da 12,5 milioni di euro. Contratto fino al 2030; Juve, David è ufficiale: 'Un onore essere qui'; Juventus, è fatta per David! Accordo raggiunto nella notte, le cifre.

Quanto guadagna Jonathan David alla Juventus - La Juventus ha annunciato il primo colpo del mercato estivo: l'attaccante canadese ha firmato un contratto di cinque anni ... Scrive calciomercato.com

Juventus, ufficiale l'arrivo di Jonathan David: le cifre e la storia della trattativa - La Juventus ufficializza l'arrivo di Jonathan David: l'ex Lille è il primo colpo dei bianconeri e sarà il prossimo bomber della Vecchia Signora ... Scrive calciomercato.com