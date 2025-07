Ragazzi bloccati in mezzo al fiume il racconto del vigile del fuoco | Così li abbiamo salvati

Un’immagine di pura tensione e coraggio, quella narrata dal vigile del fuoco Cristiano Gori. Quella sera, in un’operazione di salvataggio che ha saputo unire tempestività e umanità, cinque giovani sono stati tratti in salvo dai pericoli del Metauro. Una storia che dimostra come il valore e la prontezza possano fare la differenza tra il rischio e il ritorno a casa. E questa è solo una delle tante imprese dei nostri eroi in divisa.

Arezzo, 5 luglio 2025 – “Erano seduti sul masso, con i piedi quasi immersi. Spaventati, immobili. Ma vivi”. È il vigile del fuoco elicotterista, Cristiano Gori, uno dei soccorritori scesi dal cielo, a raccontare con lucidità e un filo d’emozione la sera in cui cinque ragazzi di Misano, tra i 18 e i 19 anni, sono stati salvati dalle acque del Metauro. Il fiume, gonfiatosi all’improvviso, li aveva isolati su una roccia nel cuore del greto, non lontano dalle Marmitte dei Giganti. Un intervento spettacolare in cui dal cielo è entrato in azione l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco decollato da Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ragazzi bloccati in mezzo al fiume, il racconto del vigile del fuoco: “Così li abbiamo salvati”

