Ultimo e i suoi mondi a San Siro | Quando dicevo di sentirmi solo con i miei sogni appesi al collo

Ultimo e i suoi mondi tornano a incantare il cuore di San Siro, dove le sue canzoni diventano vere e proprie chiavi magiche per aprire emozioni e sogni condivisi. Nello spettacolo di lunedì, il cantautore romano ci invita a sentirci meno soli, sospesi tra musica e speranza, in un abbraccio collettivo che trasforma lo stadio in un grande salotto di emozioni. E così, ancora una volta, Niccolò dimostra che finché ci sarete voi, lui resterà qui, a cantare i nostri sogni.

Milao, 5 luglio 2025 – Ultimo e i suoi mondi. Nello spettacolo che oggi e lunedì restituisce il cantautore romano al cuore palpitante del “Meazza”, quella passerella simile alla chiave-amuleto che gli ciondola al collo apre ai fans la serratura dei sogni intrappolati nelle sue canzoni. “Finché ci sarete voi con me, io da qui non mi muovo” aveva detto Niccolò Moriconi al tempo dei primi stadi per rimarcare il legame viscerale col pubblico plaudente dei suoi bagni di folla extra-large. E il tempo non ha allentato il legame, come dimostrato dalla p olverizzazione dei bigliett i con mesi d’anticipo pure per questa nuova impresa, che lo vede su una scena larga 65 metri e alta 24, caratterizzata proprio dalla lunga lingua di palco che gli consente di correre, ballare e inginocchiars i in mezzo alla gente cantando che “siamo stelle per sempre vicine in un pezzo di cielo” sotto una cascata di stelle filanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it