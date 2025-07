Pronostici Wimbledon 5 luglio | un’altra sorpresona nel femminile

Wimbledon 2025 si anima di sorprese e imprese incredibili, con l’unica azzurra ancora in gara: Elisabetta Cocciaretto. La giovane promessa italiana sta sorprendentemente avanzando nel torneo, pronta a sfidare la svizzera Bencic in una partita che promette emozioni forti. Dopo l’eliminazione della numero uno Jasmine Paolini, l’attenzione si concentra sull’ultima speranza tricolore, pronta a scrivere un’altra pagina di storia. Resta con noi per pronostici e aggiornamenti live!

Wimbledon, l'unica azzurra rimasta in corsa è la sorprendente Cocciaretto: a caccia di un'altra impresa contro la svizzera Bencic. Dopo la sorprendente eliminazione della numero uno d'Italia Jasmine Paolini, a rappresentare il tennis azzurro nel singolare femminile di Wimbledon 2025 è rimasta la sola Elisabetta Cocciaretto. La tennista marchigiana è stata una delle grandi sorprese dei primi due turni: all'esordio si è presa, contro ogni pronostico, lo scalpo della numero tre al mondo Jessica Pegula, che aveva appena trionfato a Bad Homburg ed era considerata una delle principali candidate alla vittoria finale.

