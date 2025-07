Mayes diventa italiana | Qui ho imparato a vivere

Mayes diventa italiana: qui ho imparato a vivere. Oggi alle 18.30, nella sala del Consiglio comunale di Cortona, Frances Mayes pronuncerà il suo giuramento, ufficializzando il suo nuovo status di cittadina italiana. Un momento di grande emozione che chiude un percorso di meriti e passione per il nostro Paese. La scrittrice, autrice di 24 libri come "Under the Tuscan Sun", ha contribuito in modo unico alla promozione dell’Italia nel mondo, e ora...

Oggi ore 18.30, nella sala del Consiglio comunale di Cortona, Frances Mayes pronuncerà il giuramento che la renderà ufficialmente cittadina italiana. La cerimonia rappresenta l’atto conclusivo del riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica per "speciali meriti". La scrittrice statunitense, autrice di 24 libri – tra cui il celebre Under the Tuscan Sun – Mayes ha contribuito significativamente alla promozione dell’Italia nel mondo. Le sue opere, tradotte in 57 lingue, hanno valorizzato il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano, portando particolare attenzione alla città di Cortona, divenuta celebre anche grazie al film tratto dal suo romanzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mayes diventa italiana: "Qui ho imparato a vivere"

In questa notizia si parla di: mayes - italiana - diventa - imparato

Frances Mayes diventa cittadina italiana: il 5 luglio la cerimonia a Cortona - Frances Mayes, celebre autrice americana di "Under the Tuscan Sun", ha ufficialmente ottenuto la cittadinanza italiana il 5 luglio a Cortona, città simbolo del suo amore per l’Italia.

Mayes diventa italiana: Qui ho imparato a vivere.