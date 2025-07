Mezzi antincendio c?è l?offerta ma i tempi restano lunghi

L’offerta per i mezzi antincendio C232 in Puglia rappresenta un passo importante, ma i tempi di approvazione restano lunghi. Anche se il bando è aperto, la sfida più grande è l’assenza di un aereo speciale dedicato allo spegnimento degli incendi, rendendo difficile una risposta tempestiva alle emergenze. La Regione dovrà quindi affidarsi a soluzioni alternative fino a quando non si concretizzeranno tutte le iniziative previste.

Un?offerta nel bando per i mezzi antincendio in Puglia c?è, ma sarà difficile che la Regione riesca ad avvalersi di un aereo specializzato per lo spegnimento degli incendi.

