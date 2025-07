Carcere della Dogaia cinque evasioni in 7 mesi | ci sono altri sei indagati

Il carcere della Dogaia di Prato continua a essere teatro di eventi sorprendenti e inquietanti, con ben cinque evasioni in soli sette mesi e altri sei indagati coinvolti. L’indagine della procura sta mettendo a nudo un sistema traballante, tra irregolarità e presunti reati anche tra le fila delle forze dell’ordine. La situazione si fa sempre più complessa, e ora il focus si amplia su nuovi sospetti e responsabilità .

Prato, 5 luglio 2025 – Si aggiungono guai su guai al carcere della Dogaia da un anno al centro delle indagini della procura di Prato per una serie infinita di irregolarità . Questa volta a finire nel mirino degli inquirenti sono stati altri quattro detenuti e due agenti della polizia penitenziaria, fra cui il comandante pro tempore della casa circondariale e un assistente. Ieri sono stati recapitati gli avvisi di garanzia ai quattro detenuti per evasione e resistenza a pubblico ufficiale, mentre per i due agenti la procura ipotizza la “condotta colposa agevolativa dell’evasione”. Secondo quanto riferito dal procuratore Luca Tescaroli in una nota, si sarebbero verificate ben cinque evasioni dal carcere della Dogaia dal novembre 2024 al primo luglio di quest’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carcere della Dogaia, cinque evasioni in 7 mesi: ci sono altri sei indagati

