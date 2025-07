Lotta allo spopolamento Progetti per 12 milioni

Una delle principali differenze tra il vivere in un piccolo borgo e una città è la qualità della vita e il senso di comunità. Per contrastare lo spopolamento e valorizzare i tesori nascosti del Trasimeno, l'Unione dei Comuni ha deciso di investire 12 milioni di euro nella Strategia Nazionale Aree Interne. Questa iniziativa mira a rafforzare i servizi essenziali, creando un futuro sostenibile e attrattivo per residenti e visitatori. Un passo decisivo verso una rinascita rurale vibrante e condivisa.

Per evitare spopolamento e marginalizzazione dei piccoli borghi rurali, l’ Unione dei Comuni del Trasimeno ha deciso di puntare sul potenziamento dell’offerta qualitativa e quantitativa dei servizi essenziali (istruzione, giovani, salute e mobilità). E lo ha fatto candidandosi a partecipare alla Strategia nazionale aree interne (Snai) che a tale scopo riserva importanti risorse. "Una delle principali differenze tra il vivere in un piccolo borgo o in un grande centro – ha infatti spiegato il sindaco di Paciano, Luca Dini, interpellato in merito – sta nella presenza dei servizi". Tra i progetti di intervento approvati e presentati dall’Unione dei Comuni del Trasimeno nell’ambito della Snai, per oltre 12 milioni di euro, ve ne sono infatti alcuni che hanno proprio lo scopo di migliorare la qualità della vita nel territorio e aumentarne l’attrattività, investendo in istruzione, formazione e innalzamento delle opportunità lavorative. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Lotta“ allo spopolamento. Progetti per 12 milioni

In questa notizia si parla di: spopolamento - lotta - progetti - milioni

Sisma e lotta allo spopolamento. Il valore chiave del Terzo Settore: "Decisivo per la nostra battaglia" - Il Terzo Settore si rivela come alleato fondamentale nella sfida di ricostruzione e rinascita dei territori colpiti dal sisma, combattendo lo spopolamento e rafforzando le comunità locali.

Non poteva che partire così la prima giornata del Festival Restare, Partire, Tornare: tante persone, tanti giovani e una Colli del Tronto che per questo fine settimana è il cuore del confronto in tema di lotta allo spopolamento delle aree interne e delle terre alte. G Vai su Facebook

“Lotta“ allo spopolamento. Progetti per 12 milioni; Lotta allo spopolamento in Basilicata, 5 milioni ai comuni montani; Lotta allo spopolamento della Sardegna, dalle case a 1 euro ai bonus per imprese e nuovi residenti nei piccoli Comuni.

Puglia, aree interne a rischio spopolamento: 20mila residenti in meno in 10 anni. Dal governo 110 milioni per cinque zone - Ampie aree interne sono già «a rischio» spopolamento e povertà, specie quelle più periferiche. Come scrive quotidianodipuglia.it

Lotta allo spopolamento in Basilicata, 5 milioni ai comuni montani - Contrastare lo spopolamento e sostenere le attività economiche ed artigianali. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it