Fioritura di ’alga tossica’ in una cella di Marina Nessun divieto di balneazione ma serve attenzione

Il monitoraggio di Arpat rileva una fioritura di alga tossica in Marina di Massa, ma niente allarmismi: le concentrazioni sono sopra i limiti solo in alcune zone. La buona notizia è che non ci sono divieti di balneazione e il mare rimane accessibile a tutti, purché si mantenga prudenza. È fondamentale seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire un’estate sicura e piacevole.

Il consueto monitoraggio di Arpat sulle fioriture algali lungo i litorali a rischio, effettuato in data 2 luglio, ha evidenziato una fioritura di Ostreopsis ovata in concentrazioni superiori ai consentiti nella zona di Marina di Massa Centro. Rientra nei limiti l’area alla foce del Ricortola. Ma non c’è alcun pericolo e non sono scattati i divieti di balneazione. E’ quanto indicato dall’Asl, Unità funzionale di Igiene pubblica e nutrizione, dopo i risultati trasmessa da Arpat. Il monitoraggio, come detto, ha evidenziato la presenza della microalga in tutte le stazioni campionate, con una fioritura significativa a Marina di Massa Centro dove la concentrazione ha raggiunto 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fioritura di ’alga tossica’ in una cella di Marina. Nessun divieto di balneazione ma serve attenzione

