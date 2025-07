Il bivio della Georgia è un bivio per l’Europa e l’Occidente

Il bivio della Georgia rappresenta un crocevia cruciale tra Europa e Occidente, segnato da recenti eventi che scuotono le fondamenta della sua democrazia. Tra il 24 e il 30 giugno 2025, quattro leader dell’opposizione filo-occidentale sono stati arrestati e condannati, sollevando interrogativi sulla direzione futura del Paese. Questa vicenda apre un nuovo capitolo di sfide e possibilità , lasciando il mondo a chiedersi quale strada sceglierà la Georgia nel suo cammino verso il progresso e la stabilità .

Tra il 24 e il 30 giugno 2025 la democrazia georgiana ha subito un colpo durissimo. Quattro figure di spicco dell ’ opposizione filo-occidentale – Giorgi Vashadze, Mamuka Khazaradze, Badri Japaridze e Nika Gvaramia – sono state arrestate e condannate a pene detentive tra i sette e gli otto mesi per essersi rifiutate di comparire davanti alla controversa “ Commissione Tsulukiani”. Secondo le autoritĂ , si è trattato di un atto dovuto nel rispetto della legge: questa è infatti una commissione parlamentare voluta da Sogno Georgiano e guidata da Tea Tsulukiani per indagare su presunti crimini della precedente amministrazione del Movimento Nazionale Unito (Unm) sotto Mikheil Saakashvili. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il bivio della Georgia è un bivio per l’Europa e l’Occidente

In questa notizia si parla di: bivio - georgia - europa - occidente

Democrazia sotto assedio | Il bivio della Georgia è un bivio per l’Europa e l’Occidente; La Georgia a un bivio; La Georgia tra Europa e Russia: un bivio democratico per il futuro del Caucaso e dell’UE.

L'Occidente al bivio - O si rimette a difendere le regole anziché inventare escamotage, o finiremo tutti in un’arena globale dove vince chi ha il missile più sofisticato. Scrive msn.com

L’Occidente in pericolo: un bivio storico da non ignorare - Eppure, ciò che sta accadendo negli ultimi mesi – e in particolare nelle ultime ore – segna un cambi ... Lo riporta politicamentecorretto.com