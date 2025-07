Fontana visita il carcere di Rebibbia e incontra Alemanno

Lorenzo Fontana ha colto l’opportunità di ascoltare le storie e le speranze di chi vive all’interno del carcere di Rebibbia. La visita, arricchita dall’incontro con Alemanno e altri detenuti, ha rafforzato l’impegno per promuovere riforme e umanizzare il sistema penitenziario. Un momento di dialogo e riflessione che sottolinea l’importanza di un sistema giustizia più equo e solidale.

Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha visitato oggi il carcere di Rebibbia, a Roma, accolto dalla direttrice Maria Donata Iannantuono e da una delegazione della polizia penitenziaria, a cui ha rinnovato la propria stima e riconoscenza per il lavoro svolto. Durante la visita il presidente ha incontrato alcuni detenuti e, tra questi,.

