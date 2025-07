il primo vaiano summer festival concerti e buon cibo al parco ferri

Il Vaiano Summer Festival si prepara a accendere il parco Ferri con due giorni di musica, sapori e allegria, portando la magia della "filiera corta" direttamente nel cuore della comunità. Un'occasione unica per gustare eccellenze locali mentre si gode di spettacoli coinvolgenti, dedicati soprattutto ai giovani. La rinascita di Cangione promette di diventare un appuntamento imperdibile, creando un ponte tra tradizione e innovazione. Una prima edizione che promette di lasciare il segno e di diventare un classico dell’estate vaianese.

Due giorni a "filiera corta" a Vaiano, dove arriva, il prossimo fine settimana, il primo "Vaiano Summer Festival", con musica e cibo valbisentini nel parco urbano Ferri. "Finalmente Cangione torna ad animarsi – hanno spiegato gli organizzatori durante la presentazione dell'evento, rappresentanti dei circoli Arci, Ilaria Testa per Arci e la sindaca Francesca Vivarelli – e lo fa per i giovani, che saranno sul palco e fra il pubblico". Una prima edizione che rappresenta anche una prima volta a livello organizzativo, con un gruppo formato dai circoli Arci del territorio vaianese: quello di Schignano, quello di Sofignano, la Spola D'Oro de La Briglia e la Casa del Popolo di via Braga.