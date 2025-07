Progettare è un gioco serio è la mostra per ripensare al design attraverso gli occhi di un bambino

Scopri “Progettare 232”, la mostra che invita a ripensare il design attraverso gli occhi di un bambino, svelando l’essenza creativa e ludica di Achille Castiglioni. Un viaggio tra giochi, storie e oggetti, dove il sorriso e l’intuizione si fondono per rivelare il lato più autentico di un maestro. Dal 27 maggio 2023 al 27 maggio 2026, lasciati sorprendere: il suo approccio leggero e affilato ti guiderà verso nuove prospettive.

Chi ha conosciuto Achille Castiglioni racconta spesso, prima ancora del genio, il sorriso. Un’espressione che non era solo una postura umana, ma un approccio al mondo. Lo sguardo leggero, ma affilato di Castiglioni è protagonista della mostra sposta presso la fondazione omonima, a Milano. Dal 27 maggio al 27 maggio 2026 lo spazio si trasforma in un archivio di giochi, storie e oggetti, per raccontare il lato più intimo e autentico del designer. Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni Il punto di partenza è la casa, lo spazio dove Castiglioni ha per anni collezionato giocattoli per giocare con i propri figli. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

