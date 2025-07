Fair play quando lo sport può indicare la strada a tutti politica imprese cittadini

Il fair play va oltre il campo di gioco: rappresenta un esempio di integrità e rispetto che può trasformare ogni ambito della vita, dalle imprese alle decisioni quotidiane dei cittadini. Le storie di sport e di vita ci insegnano che scegliere la lealtà e il rispetto è possibile e fondamentale, perché sono i valori che guidano una società più giusta e solidale. A questo serve il racconto dei grandi gesti di fair play: a indicare una strada che...

(Adnkronos) – Storie di fair play e storie di grande sport. Ma anche storie di vita, di decisioni individuali e di decisioni collettive. Il filo conduttore che le lega, tutte, è la scelta che porta a preferire il rispetto e la lealtà al tornaconto personale. Una scelta che può essere replicata in qualsiasi situazione e in ogni contesto. A questo servono le testimonianze e il racconto dei grandi gesti di fair play, a indicare una strada che possono percorrere tutti: politica, imprese, cittadini comuni. La ventinovesima edizione del premio internazionale Fair Play Menarini non è stato solo un appuntamento per celebrare e premiare.