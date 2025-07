addio primizia boreale la morte di ceccanti

Addio a Simone Ceccanti, conosciuto da tutti come "Primizia", una figura iconica del mercato delle Vettovaglie. Con la sua passione e il sorriso sempre pronto, ha rappresentato un pezzo di storia locale, lasciando un ricordo indelebile tra i pisani. La sua scomparsa prematura a soli 52 anni ci ricorda quanto sia prezioso il tempo condiviso. La città perde un vero protagonista, ma il suo spirito vive nei ricordi di chi l'ha conosciuto e amato.

Addio a Simone Ceccanti, per tutti "Primizia", uno degli ultimi ambulanti storici del mercato ortofrutticolo delle Vettovaglie. Si è spento ieri, dopo una lunga malattia, a soli 52 anni. La sua scomparsa prematura lascia un grande vuoto in città e tra i pisani che lo ricordano dietro al suo banco tra le cassette della frutta e della verdura, sempre con la battuta pronta, o tra la gente di piazza Sant’Omobono. Oltre al commercio ambulante, Ceccanti era conosciuto anche per il suo attaccamento al Pisa e per il ruolo nel Gioco del Ponte, dove ha vestito i panni del combattente di Tramontana con orgoglio dal 1989. 🔗 Leggi su Lanazione.it