Caso ascensore inclinato C’è un grave guasto Il rebus della riapertura

L’incidente dell’ascensore inclinato 'Il Minatore' ha gettato un’ombra sulla sicurezza e la tranquillità della comunità. Rimasto bloccato con tre persone e un cane all’interno per oltre un’ora, rappresenta un grave episodio che solleva interrogativi sulla manutenzione e l’affidabilità di queste strutture. La riapertura resta al momento un rebus, mentre si attendono risposte chiare e misure concrete per garantire la sicurezza di tutti.

L'ascensore inclinato 'Il Minatore' è stato chiuso nuovamente al pubblico fino a data da destinarsi in seguito a un grave e importante guasto che si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica scorsa con il blocco della cabina a più di metà del percorso. All'interno dell'ascensore come riportato da La Nazione vi erano tre persone e un cane che sono rimaste prigioniere all'interno del vano per più di un'ora in attesa che i vigili del fuoco e il dipendente del Comune incaricato riuscissero a far muovere la cabina per riportarla alla base di discesa e aprire automaticamente le porte di ingresso e far uscire le tre donne e il cagnolino impaurite e molto accaldate.