Tutte le novità di Airbnb

(Di venerdì 18 novembre 2022) La scorsa estate ha visto un aumento delle prenotazioni sudel 30% rispetto al 2019. Un dato che non si limita a dimostrare come la passione per i viaggi non sia stata scalfita neppure da due anni di pandemia, anzi, ma che racconta un nuovo modo di viaggiare, più consapevole e si potrebbe dire anche più «smart»., la piattaforma globale di viaggio fondata nel 2007 a San Francisco conta oggi quattro milioni di host che hanno accolto e fatto sentire a casa quasi un miliardo di ospiti. Gli hostnegli anni si sono abituati non solo a condividere i propri immobili, ma anche le proprie passioni con l’obiettivo di dare vita a un turismo più autentico, inclusivo e sostenibile.è una piattaforma in continua evoluzione, ecco perché dopo l’istruzione delle Categorie lo scorso maggio per permettere agli ...