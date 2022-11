Studenti in piazza | riforma dei PCTO e più diritti | queste le priorità per chi manifesta

Mentre il 15% chiede soprattutto maggior peso per le rappresentanze degli. In tanti, però, ne approfitteranno anche per mostrare i primi segnali di dissenso nei confronti del nuovo Governo. ...Martedì 22 novembre dalle 10 alle 18 alle Benedettine (S. Paolo a Ripa D'Arno, 16) esperti da vari atenei italiani, rappresentanti deglie delle associazioni si confronteranno sulle ...Oggi, 18 novembre, la Rete degli Studenti Medi è scesa in piazza dietro uno striscione che riportava la scritta "Nessun merito a questo governo". Lo slogan, nato per contestare l’azione del governo ...PALERMO – Centinaia di studenti sono scesi in piazza a Palermo e a Catania per i cortei organizzati contro il decreto anti-rave del governo Meloni. I manifestanti hanno raggiunto il concentramento ...