Inter | Bonolis | «Scudetto? 11 punti sono tanti | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 novembre 2022) Le parole di Paolo, noto tifosoista, sul possibile recupero in campionato: «11, ma si può recuperare» Paolo, conduttore tv e noto tifoso nerazzurro, ha parlato della possibilità rimonta dell’in campionati (11di distacco dal Napoli primo in classifica) ma anche del paragone Conte-Inzaghi, ovviamente a suo dire inutile. Di seguito le sue parole.– «Undicidi differenza comestati persi si posriguadagnare e non è detto che le squadre chepiù avanti non possano avere momenti di difficoltà dei quali si potrà approfittare. Ciancora 69a ...