Cuneo fiscale | ecco cosa cambierà Fino a 135 euro in più in busta paga - Cronaca - quotidiano net

Taglio del 2% entro la fine di quest'anno: un'operazione che il governo dovrà rifinanziare con 4 miliardi. Lo sconto sui contributi varrà per tutte le mensilità, compresa la tredicesima, a vantaggio ...Tra queste, l'impegno di ridurre di due punti il. Anche gli altri partiti della maggioranza, pero', hanno le loro richieste, vogliono sventolare qualcuna delle loro misure 'bandiera'. ...Affidato dal Comune alla società Ambiente Spa uno studio della mobilità. Attesa la prima relazione. Fra i punti più critici nel mirino il tratto di via Carducci dalla Stazione alla rotonda con viale ...Cuneo fiscale, ecco cosa cambierà Fino a 135 euro in più in busta paga Taglio del 2% entro la fine di quest’anno: un’operazione che il governo dovrà rifinanziare con 4 miliardi. Lo sconto sui ...