Roma Un milione di dosi di hashish pronte per invadere la Capitale I Carabinieri arrestano un 29enne con precedenti

Nascondeva 87 chili di hashish dal quale si potevano ricavare undi dosi. Stupefacente diviso in tre tipi, quello 'Inter', il 'Dragon Ball' e il 'Red Magic'. Nomi che ne definivano anche la provenienza, presumibilmente dal Marocco, e rendevano la qualità ......, Savona, Taranto e Torino. Disposto anche il sequestro dei beni nella loro disponibilità per un valore di circa 1di euro, pari all'ammontare complessivo del profitto dei reati ...Rick Karsdorp è diventato il primo della lista degli esuberi. Ora però la Roma deve evitare la minusvalenza La parabola discendente di Rick Karsdorp è stata improvvisa e inaspettata. Un colpo basso ch ...Save The Children lancia l’allarme: “In Italia, quasi un milione e quattrocentomila bambini vivono in povertà assoluta ”. Si tratta di una percentuale media del 14,2 per cento di tutti i minori, che s ...