Roma | due donne trovate morte a Prati | la scientifica sul posto

Leggi su lastampa

(Di giovedì 17 novembre 2022) Duesono stategiovedì in un palazzo di Via Riboty, nel quartiere. Secondo le prime ricostruzioni, le duesono di origine cinese. Uno dei due corpi è stato trovato su un pianerottolo, l'altro in un appartamento. La Poliziaè sulper i rilievi del caso. A poca distanza in via Durazzo è stata trovata morta un'altra persona. Si tratta del cadavere di una transessuale con una ferita al torace. Al momento non è chiaro se gli omicidi siano collegati e opera di un serial kiler.