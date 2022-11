la Repubblica

Il tutto con un parterre, sempre esclusivo, di relatori che spaziano dal presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare Antonio Zoccoli al papà dei videogiochi, il co - founder ...ATARI 50 The Anniversary Celebration: Arcade Mania L'epopea dei cabinati Arcade targati ATARI ha letteralmente scritto la storia, anche se il primissimo gioco ideato da, leggendario ... Nolan Bushnell, padre di Atari: “I videogiochi non hanno ancora espresso tutto il loro potenziale” A tu per tu con uno dei decani dei videogiochi, che li ha tolti dalle università per farli diventare un business mondiale ...e il 16 novembre al Future lab per fornire strumenti utili ad affrontare il futuro: formazione, innovazione e metaverso. In chiusura il 16 novembre è previsto anche l’intervento di Nolan Bushnell, ...