Natale più ricco per i dipendenti comunali | 100 euro in più di stipendio

Leggi su inews24

(Di giovedì 17 novembre 2022) Idi Comuni e Regioni riceveranno un assegno extra tra circa 1.300fino a 2.250 in base al loro inquadramento. Per qualcuno alosarà triplicato perché riceverà gli arretrati degli ultimi tre anni. Questi ultimi arrivano dal rinnovo retroattivo degli accordi per 430miladegli enti locali. Il 16 novembre L'articolo proviene da Inews24.it.