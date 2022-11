Quirinale | Mattarella riceve delegazione Cida

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'Assemblea Nazionale di(Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità) ha ricevuto nel pomeriggio al ...

Così il presidente della Repubblica Sergioricevendo alil campione del mondo della MotoGp Francesco Bagnaia. "Credo che Valentino Rossi sia contento che continui la sua storia ...... Sergio, in occasione dell'Assemblea Nazionale di Cida (Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità) ha ricevuto nel pomeriggio aluna delegazione guidata ...Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’Assemblea Nazionale di Cida (Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità) ha ...(ANSA) - ROMA, 16 NOV - 'Un gran piacere ricevere qui con la Ducati Pecco Bagnaia per ringraziarlo di questo successo e di quanto sia ...