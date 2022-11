Pioggia di missili sull’Ucraina | l’appello di Papa Francesco | “No all’escalation”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Città del Vaticano – All’indomani dell’attaccostico russo su tutta l’Ucraina (leggi qui) e sull’incidentestico in Polonia (leggi qui),, al termine dell’Udienza generale (leggi qui), si dice estremamente preoccupato: “Ho appreso con dolore e con preoccupazione la notizia di un nuovo e ancora più forte attaccosticoche ha causato morti e danni a molte infrastrutture civili”. Poi la preghiera: “Preghiamo affinché il Signore converta i cuori di chi ancora punta sulla guerra e faccia prevalere per la martoriata Ucraina il desiderio di pace, per evitare ogni escalation e aprire la strada al cessate-il-fuoco e al dialogo”. Prima delle benedizione finale, il pensiero delva alla Turchia: “Elevo la mia preghiera per le ...