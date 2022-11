Oriocenter accende il Natale con luci a ridotto impatto economico ed ambientale

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Orio al Serio. È arrivato il, che venerdì 18 novembrele luminarie per prepararsi ad accogliere le festività e rendere la consueta caccia ai regali un’esperienza ancora più gioiosa e coinvolgente. Valutato l’globale della crisi energetica su consumi di aziende e famiglie, quest’anno il Selected Stores più grande d’Italia saluterà l’apertura della stagione dello shopping delle Feste con un allestimento natalizio scenografico, progettato in chiave sostenibile. L’impiego dia LED di nuova tecnologia, il controllo della luminosità dei vari elementi scenici e una ottimizzazione delle metrature e delle superfici illuminate, sia internamente che sulle pareti esterne, consentiranno di ricreare la scintillante atmosfera natalizia a cui i visitatori sono abituati, ...

