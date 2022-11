La Cop27 sul clima finisce in farsa

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Se è vero che l’ultima speranza del pianeta è quella di contenere l’aumento delle temperature entro 1,5 gradi, allora stando a quanto trapela dalsiamo già spacciati. Già perché il summit a Sharm el-Sheikh che doveva fissare obbiettivi, tempi e metodi, tra alcune delle più grandi economie mondiali si sta risolvendo nell’ennesimo – e totale – fallimento che viene giustificato con la guerra in Ucraina, la crisi energetica e la necessità di salvaguardare le economie. Peccato che nessuno stia ragionando davvero sul prezzo che l’umanità, tutta, si troverà a pagare se l’aumento delle temperature sarà sostanzialmente incontrollato. Questo perché aumenteranno le aree desertiche, l’impoverimento dei terreni agricoli, la siccità e le carestie interesseranno sempre più persone. Insomma un dramma senza fine da cui ci mettono in guardia, da decenni, sia illustri scienziati ...

Dal verticeclima che Sharm el - Sheikh ospita fino al 18 novembre, in molti sembrano ... Gli organizzatori dellahanno promesso di portare 'la trasformazione del sistema alimentare e le diete ...Il primo passo è riconoscere che queste disuguaglianze fuori controllo sono una scelta, che i Paesi sviluppati hanno la responsabilità di rettificare a partire da questo mese, alla Conferenza delle ...