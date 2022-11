Casa del GF Vip | sanificazione in corso | concorrenti chiusi in camera

Leggi su biccy

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Non c’è pace per il GF Vip 7, nellaè stata trovata un’altra gieffina positiva, Wilma Goich si è beccata il Covid. Poco fa Daniele Dal Moro è stato chiamato in confessionale e quando è uscito ha rivelato a Giaele De Donà: “Mi hanno detto di non dirlo. Però Wilma… non è che lo dico, lo so! Me l’hanno detto loro. Sono stato zitto un po’ adesso mi sono rotto. Pensavi fosse da stamani insua? No. Come sta? Dicono che la stanno monitorando per adesso“. Inel pomeriggio sono statiine nellaè entrata una squadra specializzata che ha sanificato tutti gli ambienti. In realtà quest’operazione sarà stata fatta anche altre volte, ma oggi abbiamo visto uno degli addetti (completamente avvolto in una tuta speciale) grazie alla finestra interna. A quanto ...