Calciomercato – Kessie via dal Barcellona a gennaio | due club lo seguono

Commenta per primo Mundo Deportivo riporta come il futuro di Franck Kessié al Barcellona sia tutt'altro che roseo . Nel caso i blaugrana arrivassero ad acquistare un centrocampista, l'ivoriano ex ...Commenta per primo Torna l'appuntamento con le Top 5 news: le notizie più calde dalla redazione di.com . Oggi focus sul futuro di Criscito. La Salernitana decide il futuro di Nicola, mentre un ex Milan non se la passa bene in Spagna.Milan, come anticipato alcune settimane fa proprio da noi di Calcio Style, il centrocampista avrebbe espresso il desiderio di tornare in Italia ...Lunga la lista dei campioni che non hanno staccato il pass per la competizione, scegliere una formazione ideale non sarà semplice ...