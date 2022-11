Tiki Taka o Sarrismo? Macché | ecco come fa Allegri a vincere le partite

(Di martedì 15 novembre 2022) Nel calcio di oggi sembrano esserci due filosofie ben definite: ile il. Due metodi ben diversi da quello di. Molto spesso si parla di identità ben precisa delle squadre, di un tipo di calcio che codifica le varie squadre. Se pensiamo a questa stagione non possiamo non parlare della Roma di Mourinho; lo Special One, la cui sfuriata post Sassuolo ha avuto conseguenze ben precise, viene criticato per un gioco che non piace ai tifosi giallorossi. Anche se la maggior parte del popolo romanista è vicino al portoghese, altri lo stanno attaccando duramente su questo aspetto. A tutti, infatti, piacerebbe vedere il gioco che, ad esempio, produce il Napoli. Restando si questo delicato tema dobbiamo citare quelle che, nel tempo, sono diventate due vere e proprie filosofie: il...

LA NAZIONE

... grazie soprattutto a un sistema di gioco che da ormai decenni è insito nel DNA delle furie rosse, basato sul possesso palla e sull'ormai famosissimo, sistema che ha messo in forte crisi in ...Ha debuttato anche nel mondo televisivo con il reality 'Milano Models' su Class Tv nel 2013; 'Miss Italia' su La 7 nel 2015 e poi 'Colorado' su Italia 1, 'Avanti un altro' e '' su Canale 5. ... Carrarese, attenzione al tiki taka del Fiorenzuola La compagine piacentina è secondi in tutti e tre i gironi della serie C per possesso si palla (57,6%) e il suo punto di forza è la difesa ...PALERMO – Bellissima sfida al “Tocha Stadium” tra il Palermo Calcio a5 e il Tiki Taka, gara tiratissima e vinta in maniera sofferta dai verdeblu. La squadra rosanero non riesce a capitalizzare le ...