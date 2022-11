Supercomputer Leonardo diventa quarto più veloce al mondo

(Di martedì 15 novembre 2022) Con una performance misurata di High - Performance Linpack (Hpl) di 174,7 petaflop, ileuropeo, gestito dal Cineca, co - finanziato da Eurohpc Ju e dal Ministero dell'Università ...

Il data center installato nel Tecnopolo di Bologna -ilEuroHPC pre - exascale italiano, basato sulla tecnologia BullSequana XH2000 di Atos - è appena entrato nella classifica globale TOP500 . È il secondo più potente in Europa, ...L'ufficialità dalla classifica Top500 dei maxi calcolatori. Intanto è conto alla rovescia per l'inaugurazione del 24 novembre. Bonaccini: "Una piattaforma tecnologica al servizio dell'Europa" ...