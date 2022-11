Settore Giovanile | il quadro dei risultati

Leggi su seriea24

(Di martedì 15 novembre 2022) 14 Novembre 2022 Settimana in chiaroscuro per le giovanili del Pisa Sporting Club. La Primavera non riesce a superare la resistenza dello Spezia ma si conferma al vertice della classifica, mentre nelle categorie più basse derby amari con l’Empoli per i nerazzurri. Ecco il: Campionato PRIMAVERA 2Pisa-Spezia 1-1 Campionato UNDER 16Empoli-Pisa 4-1 Campionato UNDER 15Empoli-Pisa 7-0 Campionato UNDER 14Pisa-Pontedera 0-0 Campionato UNDER 13Empoli-Pisa 3-0 Campionato UNDER 13Pisa-Empoli 1-3 Campionato ESORDIENTI II ANNOPisa-San Giuliano 2-2 Campionato ESORDIENTI I ANNOZambra-Pisa 2-7 Campionato PULCINI II ANNOMobilieri Ponsacco-Pisa 2-5 Campionato PULCINI II ANNOPisa-Mda 8-0 Campionato PULCINI I ANNOPisa-Calci 5-1 Campionato PULCINI I ANNOSan Giuliano-Pisa 1-5 Campionato PRIMI CALCIPisa-Porta Lucca 10-1 Campionato PRIMI CALCI...