Il numero degli spermatozoi si è ridotto di oltre il 50% Cause ed effetti per la nostra specie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Negli ultimi 46 anni ilmedio disi è drasticamentediil 50 per cento in tutto il mondo. E dal 2000 questa tendenza ha iniziato a subire un’accelerazione. Queste sono le conclusioni allarmanti di uno studio, appena pubblicato sulla rivista Human Reproduction Update e condotto dagli scienziati della l’Università Ebraica di Gerusalemme e della Icahn School of Medicine di New York. Il team internazionale, guidato dagli scienziati Hagai Levine e Shanna Swan, e composto da ricercatori in Danimarca, Brasile, Spagna, Israele e Stati Uniti, ha valutato i dati raccolti in 53 paesi tra il 2011 e il 2018. Gli esperti hanno esaminato le tendenze relative aldinelle regioni del Sud e Centro America, Asia e Africa. Lo stesso gruppo di ricerca ...